Cidades Jovem é atingido por desmoronamento de terra e morre soterrado na GO-222 Testemunhas disseram que o trabalhador dependia da venda da terra para viver e, no momento do acidente, ele não estava usando equipamentos de proteção

Um homem de 26 anos morreu soterrado após ser atingido por um desmoronamento de terra às margens da GO-222, em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia. Ele e mais duas pessoas estavam trabalhando no canavial, na noite desta segunda-feira (1º), escavando o solo para vender o material recolhido. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goi...