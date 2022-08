Cidades Jovem é baleado em luau após negar bebida para suspeito, em Mineiros Micael Victoy foi levado para a UPA de Mineiros, mas transferido logo depois

A Polícia Civil de Goiás investiga um caso no qual um rapaz de 20 anos foi baleado em um luau após, supostamente, negar bebida alcoólica ao suspeito do crime. O jovem foi identificado como Micael Victoy e estava com amigos quando o crime aconteceu. Segundo o delegado, o autor dos disparos teria chamado a vítima e os amigos dela de “bando de playboys” antes de atirar. O caso a...