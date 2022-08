Cidades Jovem é condenado pela morte de coordenador pedagógico em escola de Águas Lindas de Goiás Crime aconteceu em agosto de 2019 no estacionamento do Colégio Estadual Machado de Assis. Além da condenação, Anderson Monteiro, de 21 anos, deverá pagar multa no valor de 20 salários mínimos para a família da vítima

Anderson da Silva Leite Monteiro, de 21 anos, foi condenado a 15 anos de prisão pelo crime de homicídio doloso qualificado contra o coordenador pedagógico Bruno Pires de Oliveira. O crime aconteceu em agosto de 2019 no estacionamento do Colégio Estadual Machado de Assis, em Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal. A decisão dos jurados ocorreu por unanimidade. Segundo o prom...