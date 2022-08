Uma jovem, de 21 anos, foi encontrada morta com sinais de facadas dentro de casa, na última segunda-feira (15), em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. Janayna Amanda morava com o companheiro, que está desaparecido.

Segundo a família da vítima, o corpo foi encontrado depois que um primo do namorado de Janaína recebeu uma ligação do suspeito, foi até o local e acionou a polícia. A reportagem não conseguiu contato com a delegacia do município para apurar mais detalhes sobre o andamento da investigação.

A família também informou que o suspeito já havia agredido Janayna, mas que ela decidiu não prestar queixa na delegacia. Após isso, ela foi morar com o namorado no Setor Mansões Bittencourt, no município. Eles viviam juntos há cerca de três meses.

O suspeito trabalhava em um supermercado da própria família, mas ninguém soube dizer onde ele estaria escondido. Os parentes também informaram que o companheiro de Janayna fugiu levando todo o dinheiro que ela guardava em casa.

O Popular não conseguiu localizar a defesa do suspeito até o fechamento desta matéria.