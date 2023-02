Atualizada às 12h07*

Um jovem de 21 anos foi encontrado morto a facadas dentro de sua casa, no Jardim Esperança, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, no começo da noite do último sábado (4). Segundo informou a Polícia Militar, o suspeito de ter cometido o crime foi preso no dia seguinte, após confessar o crime. De acordo com a corporação, ele ainda usava as mesmas roupas da noite anterior.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi até o local, mas constatou que Kleiton Lima Amorim já estava sem vida. O rapaz morava na casa com mais duas pessoas. Segundo a equipe médica, ele apresentava sinais de golpes de faca na região do tórax quando foi encontrado.

Ao POPULAR, o delegado Vander Coelho, do Grupo de Investigação de Homicídios de Anápolis (GIH), informou que as investigações estão avançadas. O suspeito permanece preso até que o inquérito seja concluído.

