Um jovem foi filmado dormindo no parapeito da sacada de um prédio nesta segunda-feira (23), no Setor Bueno, em Goiânia. Na filmagem, o rapaz aparece ao lado de uma garrafa de cerveja. O registro foi feito por um instalador de rede de proteção que realizava um serviço do prédio em frente.

Ao G1 Goiás, o trabalhador relata que a cena chamou sua atenção, pois o rapaz parecia estar dormindo e que, por isso, chamou o porteiro do prédio para mostrar a situação. O POPULAR tentou falar com o síndico condomínio, mas não teve sucesso até a última atualização desta matéria.

A reportagem também entrou em contato com a empresa onde o instalador de rede de proteção trabalha, mas fomos informados que ele não poderia falar por estar de folga. Como o nome do jovem não identificado, não conseguimos localizá-lo para um posicionamento.

