A trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, está em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Anápolis, a 55 km de Goiânia. Segundo namorado da jovem, Matheus Lopes de Oliveira, ela tem asma e passou mal após cheirar pimenta.

A situação aconteceu na sexta-feira (17), por volta de 12h, na Vila Jaiara. Segundo Matheus, ela estava almoçando na casa dele quando aconteceu a situação.

"Ela estava com meus pais na cozinha e entraram em assunto de pimenta. Então ela passou a pimenta no nariz e cheirou, então a garganta dela começou a coçar e logo em seguida ela já foi perdendo as forças e a levamos para o hospital", explicou o namorado.

Matheus contou que, a princípio, ela foi levada para o Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde foi necessário reanimá-la. Ele não sabe qual o tipo de pimenta que ela teve contato.

A reportagem entrou em contato com a Santa Casa de Anápolis para saber detalhes sobre o ocorrido. A unidade confirmou que a jovem está internada na UTI do hospital, mas não deu mais detalhes sobre o diagnóstico.

