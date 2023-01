Um jovem de 25 anos foi morto na última quinta-feira (19) após ser atingido por quatro tiros à queima roupa no Setor Solar Ville, em Goiânia. Giovanni Antônio Gagliano Junior estava na casa onde morava com a namorada e a sogra há quatro meses, quando foi chamado por Jeiel Rocha de Sousa, de 23 anos, considerado o suposto autor do crime pela Polícia Civil (PC).

De acordo com a investigação, Jeiel tocou o interfone e se identificou como Patrick, a fim de atrair a vítima. O delegado André Veloso, explicou a reportagem que o jovem, ao abrir o portão, foi baleado e tentou fugir. O suspeito, porém, seguiu a vítima e continuou atirando. Giovanni não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

"O autor fugiu deixando uma bicicleta e duas latas de cerveja fechadas no local. Os materiais apreendidos foram encaminhados à perícia. A Polícia Civil trabalha para apurar todas as circunstâncias”, afirmou o delegado.

Suspeito morre em confronto

Depois de fugir, Jeiel acabou sendo identificado e morto na manhã desta sexta-feira (20) durante uma ação da Polícia Militar (PM), em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, a cerca de 200 km de Goiânia.

O jovem cumpria pena em regime provisório desde 2021. A corporação não informou qual crime ele tinha cometido anteriormente.