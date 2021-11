Cidades Jovem é morto a tiros em feira no Jardim Mariliza, em Goiânia A vítima tinha saído da prisão há cerca de duas semanas, onde cumpriu pena por tráfico de drogas

Um jovem, de 23 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (3) em uma feira no setor Jardim Mariliza, em Goiânia. A Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) informou que parte dos feirantes já desmontava as bancas quando um homem de bicicleta chegou por trás da vítima e atirou contra ela, que morreu no local. A vítima tinha saído da prisão há cer...