Uma mulher de 21 anos está presa suspeita de atirar duas vezes contra seu então companheiro, um bombeiro militar de 34, para se defender de agressões que sofria em casa. O caso aconteceu nesta segunda-feira (6), em Trindade, cidade na Região Metropolitana de Goiânia. O homem está internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) em estado gravíssimo e com suporte de respiração mecânica, segundo boletim médico.

De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PM-GO), a mulher contou que toda vez que o homem ingeria bebida alcóolica, ele lhe agredia fisicamente. A última vez, inclusive, teria sido no final de semana. Na segunda-feira (6), após começar a xingá-la, o bombeiro estava com sua arma de fogo na mão, quando em um dado momento disse que mataria a companheira com um punhal (foto).

A polícia informou que, após deixar a pistola em cima de um móvel para pegar a ‘arma branca’, a mulher atirou contra o companheiro para se defender e logo ligou para a PM-GO contando o que tinha acontecido. Quando a equipe chegou até o local, a jovem estava na rua, em estado de choque, chorando e pedindo para que pudessem socorrer o homem.

Ela mostrou aos policiais onde estava o armamento do companheiro, pistola registrada, e as munições restantes. Segundo o sistema de busca de processos judiciais, a mulher está presa em flagrante, será investigada por tentativa de homicídio e requereu uma medida protetiva de urgência contra o suposto agressor.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) com dois ferimentos na região torácica. Em nota, o CBM-GO informou que a corporação apura os detalhes do ocorrido e irá tomar as medidas necessárias. Novas declarações serão feitas após informações aprofundadas sobre o caso.

O POPULAR não conseguiu localizar o contato da defesa da suspeita, uma defensora pública, até a publicação desta matéria.