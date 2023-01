Uma jovem de 20 anos foi presa suspeita de matar a facadas um homem, de 48, que ela teria conhecido por meio das redes sociais, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), o crime ocorreu no dia 15 de novembro de 2022 , e uma amiga da jovem também foi presa suspeita de envolvimento no latrocínio.

A delegada Mila Junqueira revelou na manhã desta sexta-feira (13), durante coletiva de imprensa, que a vítima teria marcado um encontro na própria casa. “Ele estava em uma festa com amigos, mostrou a foto da mulher que estava conversando e disse que iria embora para casa para um encontro”, contou.

De acordo com a investigadora, câmeras de segurança mostram que a jovem chegou na casa por volta das 20h. “Às 22h20 ela sai da casa e chama outras duas pessoas, que já estavam aguardando do lado de fora”, relatou conforme laudo da perícia, que apontou ainda que a vítima morreu às 22h40 após levar mais de mais de 20 facadas.

“A mulher confessa ter dado as facadas pelas costas do homem”, afirmou Mila. Em seguida, por volta das 23h, as três pessoas saíram da casa da vítima no carro dela. “Eles foram bem rápido, em menos de 20 minutos saíram e levaram duas televisões, dois celulares e cartões bancários”, detalha a delegada.

As investigações identificaram que, no dia seguinte, as três pessoas viajaram para o Rio de Janeiro (RJ). A Operação Xangô contou com apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro para, no dia 6 de janeiro deste ano, na favela Dom Bosco, em Nova Iguaçu, cumprir os mandados de prisão preventiva contra a jovem e a amiga dela.

A delegada afirma que o terceiro envolvido no crime já foi identificado, mas ainda não teve o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Por fim, Mila reforça os cuidados com relacionamentos virtuais. “Se for em um encontro com alguém que ainda não conhece, marque em um local público”, finaliza.

Leia também:

- Venezuelano é preso suspeito de esfaquear homem durante discussão em Goiânia; vídeo

- Homem é preso suspeito de matar a tiros o companheiro da ex-mulher por ciúmes, em Itumbiara

- Mulher é presa suspeita de se passar por policial para entrar em casa de Itumbiara; vídeo