Cidades Jovem é preso após ter surto e danificar mais de dez carros estacionados em Niquelândia De acordo com a PC, o jovem foi encaminhado para um hospital

Um jovem de 19 anos foi preso na última sexta-feira (21) após danificar mais de dez carros que estavam estacionados na porta da Secretaria de Educação de Niquelândia, município localizado no norte de Goiás. De acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito teria tido um surto psicótico e foi encaminhado para um hospital. Como pode ser visto em fotos tiradas no local,...