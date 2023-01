Um jovem de 21 anos foi preso, na noite do último domingo (29), suspeito de matar a facadas seu primo, de 25 anos, em Rio Verde, após uma discussão. A polícia encontrou o suspeito participando de um culto em uma igreja da região, cerca de uma hora após o crime.

O caso aconteceu no bairro Nilson Veloso, em frente à casa do suspeito. Em entrevista à TV Anhanguera, o capitão da Polícia Militar (PM) Ronniery de Morais relatou que a vítima havia ido até à casa do tio, onde eles discutiram sobre um carro da família.

“O autor ficou inconformado com essa discussão entre o pai e o primo na porta da casa dele. Colocou uma faca na cintura e foi até lá tomar satisfações”, detalhou a PM.

Ainda de acordo com Morais, em um determinado momento, a vítima teria tentado agredir o primo “no calor da discussão”, momento em que o jovem reagiu e sacou a faca, atingindo o outro no tórax com cinco golpes. Ele fugiu logo em seguida.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu.

Ao começar o patrulhamento para achar o suspeito, os PMs receberam a informação de que ele estaria em uma igreja da região. Os militares foram até lá e o encontraram participando de um culto.

“Ele foi retirado, foi dada voz de prisão e o mesmo confessou o fato”, contou Morais, que também conduziu o pai do jovem para a delegacia. No entanto, o pai prestou depoimento e foi liberado.

Como o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não conseguiu localizar sua defesa.

