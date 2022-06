Cidades Jovem é preso pela segunda vez por aplicar golpe do PIX, em Goiás Suspeito havia sido preso em 2021 e estava em liberdade com medidas cautelares, voltou a praticar golpes dessa vez adicionando cheques fraudulentos

A Polícia Civil prendeu pela segunda vez Paulo Roberto Dias Mendes, suspeito de aplicar golpes em várias lojas usando PIX. Em 2021, ele já havia sido detido por estelionato. Operação chamada de "Lucro Fácil, Cadeia à Vista", levou à prisão do jovem considerado um dos maiores golpistas do Estado. Paulo simulava o pagamento via PIX e mostrava comprovantes falsos. “Algumas vítima...