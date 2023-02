Um homem de 22 anos foi preso nesta quarta-feira (15) suspeito de estuprar e engravidar a irmã dele, de 20 anos, que tem transtornos mentais, em Campo Limpo de Goiás, a 74 km de Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), ele foi indiciado por estupro de vulnerável após exame de DNA confirmar a paternidade.

O delegado responsável pela investigação, André Fernandes, relata que as investigações começaram em agosto de 2022 após a família perceber as mudanças no corpo da jovem. “A vítima estava ficando barrigudinha e, então, eles levaram ela em um médico, que confirmou a gravidez”, conta o investigador.

De acordo com Fernandes, a vítima tem transtornos mentais, depende do cuidado de terceiros e não saía de casa. “Por isso, explicamos que provavelmente tinha sido alguém da família e pedimos que se manifestassem. Entretanto, na época, todos ficaram quietos e negaram”, afirma.

Com isso, o investigador solicitou o exame de DNA. “Constatou-se que um dos irmãos tem todas as características genéticas com a criança”, explica. Segundo o delegado, o suspeito alegou que é usuário de drogas e que teve relações com a irmã em um dia que havia usado os entorpecentes.

Apesar disso, o irmão de vítima foi indiciado por estupro de vulnerável e preso preventivamente devido morar na mesma casa que a jovem. Como o nome do suspeito não foi divulgado, o POPULAR não pode localizar a defesa dele para um posicionamento até a última atualização desta matéria.

