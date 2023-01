Um jovem de 18 anos foi preso em Pires do Rio, no Sudeste de Goiás, por suspeita de maus-tratos contra animais. Uma denúncia anônima levou os policiais até a casa do tutor dos dois cachorros, onde foi constatado que ele mantinha os animais presos, sem comida e sem água.

Reportagem da TV Anhanguera mostrou que os animais apanhavam com frequência, além de um deles viver sempre amarrado. Após localizar o suspeito, os animais foram encaminhados para uma ONG da cidade.

O suspeito foi levado para a delegacia e liberado em seguida. Ele poderá responder pelo crime de maus-tratos, cuja pena pode variar entre 2 e 5 anos.

