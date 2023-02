Um jovem de 23 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (9) suspeito de matar um adolescente de 17 anos por engano após uma briga em uma tabacaria, no bairro Norma Gibaldi,em Itumbiara, no sul de Goiás. O crime aconteceu em novembro de 2022.

Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o jovem e quatro de buscas e apreensões nas casas dos envolvidos. Uma arma de fogo foi apreendida.

As investigações apontam que no dia do crime houve uma discussão entre o jovem preso e um outro homem dentro da tabacaria. Após a briga, o suspeito disse que iria embora, mas voltaria para matar o homem.

De acordo com a polícia, o jovem voltou armado e atirou contra o adolescente de 17 anos acreditando que seria o homem com quem teria discutido momentos antes. À época, o adolescente ficou gravemente ferido e chegou a ser transferido para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), mas morreu dois dias depois.

A Polícia Civil disse que o suspeito foi indiciado por homicídio qualificado, com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ele foi encaminhado à Unidade Prisional de Itumbiara, no Povoado de Sarandi, onde segue à disposição do Poder Judiciário.

O nome do jovem não foi divulgado e por isso O POPULAR não conseguiu identificar a defesa para posicionamento.

