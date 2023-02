Um jovem de 20 anos foi preso suspeito de matar o amigo, de 26, com golpes de faca. A motivação do crime, segundo a Polícia Militar de Goiás (PM-GO), se deu após o suspeito descobrir que sua então namorada estava lhe traindo com este homem, de quem era amigo há mais de oito anos. O caso aconteceu na madrugada de sábado (18), no Residencial Nossa Senhora Auxiliadora, em Goiânia e o suspeito foi preso neste domingo (19).

O suspeito contou à PM-GO que ele e a namorada moravam juntos e, ao desconfiar da traição, ele olhou o celular dela escondido na madrugada do mesmo dia e viu que os dois trocavam mensagens. “Eu acordei por volta das 4h da manhã e disse para ela ir embora da minha casa. Então, no outro dia, esse cara (a vítima) me ligou por chamada de vídeo, junto com um outro homem, e disse 'olha a cara do trouxa aqui' e me mostrou uma pistola”. O jovem disse que a vítima chegou a passar na porta de sua residência e o ameaçou de morte.

Pensando que “era ele ou eu”, de acordo com o próprio suspeito, ele foi até a casa da vítima. A namorada do homem que morreu, de 18 anos, contou à polícia que enquanto o casal dormia, eles foram surpreendidos pelo suposto autor que, após arrombar a porta, partiu para cima da vítima, golpeando-a no tórax e no braço. O rapaz chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia informou que o suspeito e a vítima possuem diversas passagens por homicídio, lesão corporal, tráfico de drogas e ameaça, além de envolvimento com facções criminosas.

Como o nome do suspeito não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar sua defesa.