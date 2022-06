Cidades Jovem é preso suspeito de postar manobras arriscadas em moto com R$ 45 mil em multas; vídeo No momento da abordagem o homem empinava a motocicleta no meio de avenida. Veículo acumula mais de R$ 45mil em multas

Um jovem foi preso em Anápolis suspeito de fazer manobras arriscadas numa moto. O rapaz usava uma câmera acoplada no capacete e empinava a motocicleta no momento da abordagem policial. O suspeito tem 18 anos e andava pelas ruas da cidade que fica a 55km de Goiânia. Ele foi preso na noite do último sábado (11). Ao abordar o suspeito, a Polícia Militar averiguou que o ...