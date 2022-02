Cidades Jovem é preso suspeito de raspar cabelo da namorada e bater nela com fio, em Nova Iguaçu de Goiás Suspeito revelou que teria cometido o crime após desconfiar de uma traição da vítima

Foi preso em flagrante nesta terça-feira (22), em Nova Iguaçu de Goiás, no Norte do estado, um jovem de 19 que é suspeito de torturar, raspar o cabelo da namorada e bater nela com o fio de um carregador de celular. A adolescente, de 17 anos, virou alvo após uma crise de ciúmes do detido, revelou a Polícia Militar (PM). Em depoimento aos policiais, o jovem confes...