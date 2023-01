ATUALIZADA às 23h26



Um estudante universitário, de 24 anos, foi preso nesta terça-feira (5), em Anápolis, suspeito de se aproximar de um adolescente de 13 anos para conseguir material pornográfico. De acordo com a Polícia Civil (PC), Gustavo de Oliveira Ribeiro usou um suposto interesse por jogos online para fazer amizade com a vítima.

O suspeito teria convencido o adolescente a enviar nudes, desde 2020, e divulgava esse conteúdo em redes sociais, por meio de perfis falsos. Durante o período de amizade virtual, os policiais descobriram que o suspeito distribuía brindes como vales para serem utilizados nos jogos, para conquistar a confiança das vítimas.

De acordo com a PC, a investigação teve início em outubro 2022, após a denúncia do pai da criança, que recebeu links de perfis com os nudes do filho. Os policiais foram informados de que as postagens tinham conteúdos homofóbicos e o familiar do adolescente ouviu muitos comentários ruins sobre o filho, por causa do material que teria sido vazado pelo suspeito.

A PC acredita na existência de outras vítimas, por isso aguarda novas denúncias.

O investigado foi indiciado e cumpre prisão preventiva.

Início da amizade

A Polícia Civil informou que o investigado se aproximou da vítima, que na época tinha 11 anos, por meio de grupos de jogadores online. Gustavo não teria escondido sua identidade, adicionando o adolescente também em redes sociais. A amizade só teria terminado após uma briga, em julho de 2022.

Defesa

