Cidades Jovem é preso suspeito de ter relação sexual com namorada de 13 anos, em Trindade Rapaz de 19 anos foi preso pela prática de estupro de vulnerável

Um jovem de 19 anos foi preso pela prática de estupro de vulnerável contra umna adolescente de 13 anos, segundo a polícia seria a namorada dele, na última terça-feira (24), em Trindade. De acordo com a Polícia Civil, a adolescente desapareceu no dia anterior, quando não foi para aula e fugiu com o então namorado. Segundo a delegada responsável pelo caso, Cássia Borges...