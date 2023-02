Um jovem de 21 anos foi preso após a polícia encontrar drogas dentro da casa dele, em Caiapônia, na região Sul de Goiás. Durante a abordagem, os policiais perceberam que o telefone do suspeito não parava de tocar, pois pessoas estavam tentando contato para comprar drogas depois de anúncio feito por ele no status do WhatsApp.

O homem foi identificado como Sandro Osório Lima Morais, conhecido na cidade como Sandrinho. O relato de prisão afirma que no dia 16 de fevereiro, policiais militares estavam fazendo um patrulhamento de rotina no Setor Narcico Vilela, considerado uma ‘zona quente’ no que fiz respeito aos índices de criminalidade no município, quando se depararam com o Sandro caminhando pela rua.

A Polícia Militar de Goiás (PM-GO) afirma que, ao ver a viatura, Sandro saiu correndo e entrou dentro de sua casa. A PM-GO então foi atrás e, ao ver que o suspeito tentava pular o muro da casa vizinha, impediu que ele fugisse. O homem contou aos policiais que tentou fugir pois tinha droga dentro de sua residência.

O advogado de Sandro, Leonardo Couto Vilela considera a prisão do homem como ilegal, pois não havia uma justificativa para que os policiais adentrassem na casa do jovem e por ele não estar com nenhuma droga no momento em que ainda estava na rua. Sandro já possui passagem pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas, desobediência e resistência.

Já dentro da casa do homem, a polícia encontrou porções de maconha, cocaína, ecstasy, crack e uma balança de precisão. A polícia disse que durante a abordagem, os celulares de Sandro e de sua companheira estavam tocando inúmeras vezes pois pessoas tentavam contato em busca de drogas.

No mesmo dia, pela manhã, os policiais receberam uma denúncia com capturas de tela do status de Sandro no WhatsApp com anúncio de venda de drogas (foto abaixo). A namorada de Sandro também foi levada até a delegacia, mas não foi presa.

Sandro permanece preso e teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva. A defesa já pediu um “relaxamento de prisão”, dado que considera a entrada dos policiais na casa do homem como ilícita, visto que não tinha um mandado judicial.