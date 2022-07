Cidades Jovem é suspeito de golpe do Pix ao prometer “multiplicar” valores transferidos Valores prometidos variavam de acordo com o “investimento”. Centenas de pessoas foram lesadas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou uma operação nesta terça-feira (5) contra um esquema de golpes via Pix que deu prejuízo a centenas de pessoas em Goiás e no DF. Segundo a polícia, um suspeito de 22 anos, morador de Cidade Ocidental, enganava as vítimas com a promessa de multiplicar em até 10 vezes valores que eram “investidos” pelo Pix. De acordo...