Cidades Jovem atropelado em portaria de prédio é sepultado em Goiânia Bruno Marques Mesquita Araújo, de 18 anos, era sobrinho do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás Saulo Marques Mesquita

Foi sepultado na manhã desta quarta-feira (9), às 9h, no Cemitério Vale do Cerrado, em Goiânia, o corpo do jovem Bruno Marques Mesquita Araújo, de 18 anos, atropelado no dia anterior, na portaria de um prédio, no Setor Bela Vista. O acidente ocorreu depois que dois veículos colidiram no cruzamento entre as avenidas T-13 e a S-5. Um dos carros perdeu o controle, avançou s...