Cidades Jovem baleado em show de Henrique e Juliano diz em depoimento que levou soco antes de tiro Francis Junio Amorim contou que foi socado por policial e por outro homem antes de receber disparos

O jovem de 27 anos que levou um tiro durante o show da dupla Henrique e Juliano, no dia 5 de junho, contou em depoimento à polícia, na última sexta-feira (24), que antes de ser baleado, foi agredido pelo suposto autor dos tiros e outro homem. Na declaração, Francis Junio Ribeiro Amorim relatou que, momentos antes do ocorrido, esbarrou no soldado e que se desculpou. Em seg...