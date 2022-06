Cidades Jovem baleado por PM durante show de Henrique e Juliano recebe alta do hospital Francis Junio Ribeiro foi atingido por tiros no peito e na mão depois de trocar empurrões com um homem no final do evento, em Goiânia, e chegou a ficar na UTI

Francis Junio Ribeiro, de 27 anos, recebeu alta médica nesta quarta-feira (15) do Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). O jovem foi atingido com tiros no peito e na mão disparados por um policial militar depois de uma confusão durante o show da dupla Henrique e Juliano, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, no dia 5 de junho. Francis chegou a fica...