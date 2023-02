Sexta-feira à noite, você quer curtir um barzinho, mas não tem companhia. E agora? Vai e curte a própria companhia, ou fica em casa esperando convites? Situações como essa já nem deixam dúvidas para o comerciante Adair Ledino, de 26 anos, que está bombando nas redes sociais com vídeos provando que é possível se divertir sozinho (assista acima). Para ele, que mora em Anápolis, são momentos de “solitude”, não “solidão”.

“Você não pode deixar de fazer as coisas por não ter companhia, já deixei muito e me arrependo. Você não pode sentar no meio fio e esperar sua vida passar por conta de outras pessoas. Hoje eu sou muito mais independente, antes, eu ficava na sexta à noite olhando o celular esperando meus amigos me chamarem pra sair, hoje eu não dependo de ninguém”, falou.

Sessões de cinema, jantares e viagens, esses são alguns dos programas que Adair contou que ama fazer sozinho. A paixão dele pelos “rolês a 1”, ganhou a internet e, com pouco mais de 1 ano compartilhando este tipo de conteúdo, vários vídeos ultrapassam 1 milhão de visualizações, chegando a quase 5 milhões.

“Todo mundo tem que ter essa experiência, acrescenta a liberdade você ter a capacidade de fazer o que você quer, sem depender de ninguém, às vezes você quer fazer algo e não tem ninguém”, disse.

Após o sucesso dos vídeos, o jovem ponderou a atividade. Adair ressaltou que ama sair sozinho, mas também curte a companhia de amigos que tem há mais de 10 anos, além da família.

“Acho que a gente não deve romantizar, já teve momentos que eu saí sozinho e não estava tão bem, mas a vida é feita de altos e baixos, sozinho não é diferente. A importância de estar sozinho é que você saiba lidar nesses momentos, porque são muitos na vida”, pontuou.

Ao g1, a psicóloga Camila Wolf explicou que, apesar do ser humano ser um ser que nasce a partir de relações e, no contato com o outro, que é diferente, forma a identidade, os momentos sozinhos são importantes. A profissional pontuou que, a partir do momento em que a pessoa conhece a si mesma e gosta da sua companhia, ela é capaz de fazer escolhas mais assertivas (veja abaixo a explicação completa).

“É uma atitude saudável entender o ‘estar só’ não necessariamente como solidão, mas como solitude, que é um ato voluntário e intencional de ficar a sós consigo mesmo, abraçando a sensação de vazio e aproveitando a própria presença”, falou.

Experiência única

Ao g1, Adair confessou que seu programa sozinho preferido é viajar. Sem medo, ele já fez tour na Europa, Estados Unidos, percorreu o Brasil e visitou outros países da América do Sul.

“Você tem a liberdade de escolher. É como se você fosse uma criança, como se tivesse descobrindo o mundo outra vez”, falou.

Para quem tem vontade de sair sozinho, mas ainda não criou coragem, Adair deu algumas dicas de como começar. No entanto, ele falou que ninguém deve se forçar a algo, mas deixar acontecer de forma natural.

“Indico um cinema, em um horário não tão comercial, no meio da semana, num dia que não tem tanta gente. O shopping é um local seguro, caso você tema a sua segurança”, recomendou.

Sucesso

Ao g1, Adair contou que há pelo menos 7 anos gosta de sair sozinho. Sempre compartilhou com amigos e a família as dicas, mas há pouco mais de um ano abriu o perfil e ganhou repercussão.

Os vídeos surgiram, segundo Adair, de uma forma natural, sem a intenção de viralizar. Hoje, com mais planejamento, ele disse que organiza suas publicações para atingir um público maior ainda.

“No TikTok foi o que mais bombou, foi bem natural, eu moro sozinho, eu tava com preguiça de fazer almoço e eu fui a um bar, meus amigos não podiam, foi bem despretensioso, postei no story e brinquei: ‘liberdade ou solidão?’, depois postei e bombou”, relembrou.

Afinal, faz bem sair sozinho?

A psicóloga Camila Wolf completou que o ser humano estará dentro de uma relação até o dia da sua morte. Segundo a profissional, no contato com os outros diferentes é que as pessoas constroem a identidade, mas é necessário também ficar sozinho.

“É preciso aprender a ficar sozinho para assimilar e digerir os acontecimentos e entender melhor o que cada coisa significa para você. É uma atitude saudável entender o ‘estar só’ não necessariamente como solidão, mas como solitude, que é um ato voluntário e intencional de ficar a sós consigo mesmo, abraçando a sensação de vazio e aproveitando a própria presença”, falou.

Camila comentou como as pessoas se divertem sozinhas em diversos cenários do dia a dia. Conforme a profissional disse, há quem se divirta cozinhando, deitado em uma rede, ou até fazendo uma caminhada, por exemplo. Já outros, vão de cinema a restaurantes.

“De qualquer forma, aprender a aproveitar a própria companhia é essencial para conhecer a si mesmo, conhecer o que gosta, o que não gosta, conhecer os seus limites”, falou.

De acordo com Camila, a partir do momento em que a pessoa conhece a si mesma e gosta da sua companhia, ela é capaz de fazer escolhas mais assertivas nos seus relacionamentos.

“Se eu estou bem comigo, porque vou aceitar uma pessoa entrar na minha vida para roubar a minha paz? Ou por que vou passar o dia todo mexendo no celular, se posso levar a mim mesma para passear na rua? Como diz o ditado, antes só do que mal acompanhado”, ponderou.