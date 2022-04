Cidades Jovem cai no banheiro e bate a cabeça após consumir ‘loló’, em Anápolis Vítima sofreu traumatismo cranioencefálico

Uma jovem de 21 anos foi internada no hospital no último sábado (2) após cair no banheiro e bater com cabeça, em Anápolis, município a 55 quilômetros de Goiânia. A moça participava de uma festa com amigos, que confessaram que ela havia consumido um entorpecente conhecido como ‘loló’. O Corpo de Bombeiros confirmou atendimento a uma vítima do sexo feminino “que c...