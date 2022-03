Cidades Jovem com autismo passa em 1º lugar em curso de medicina e revela sonho de ser neurologista Em entrevista ao jornal O POPULAR, o jovem contou que está bastante contente e realizado com a conquista

A vida do jovem Elizeu Augusto de Freitas Júnior, de 19 anos, está prestes a ter uma reviravolta. O garoto que mora em Candeias do Jamari, no estado de Rondônia, se mudará no meio do ano para a cidade de Jataí, no Sudoeste de Goiás, onde irá cursar medicina na Universidade Federal do município após passar em primeiro lugar. A princípio, a história de Elizeu pode até ...