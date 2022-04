Cidades Jovem de 17 anos morre afogado em lago de Senador Canedo; caso é o segundo em 3 anos Corpo de Sidney Sousa Neres foi encontrado por volta de 19h de ontem (3)

Um adolescente de 17 anos morreu afogado em um lago no Residencial Flor do Ipê, em Senador Canedo. Sidney de Sousa Neres teria tentado atravessar o lago a nado na tarde deste domingo (3), mas acabou submergindo no meio do caminho. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, por meio da equipe especializada de salvamento, efetuou as buscas no lago. O corpo de Sidney foi en...