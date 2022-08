Cidades Jovem de 18 anos é morta com tiro no rosto, em Valparaíso; ex-namorado é suspeito Vítima foi hospitalizada, mas veio a óbito dois dias depois

Uma jovem de 18 anos morreu após ser atingida com um tiro no rosto em Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal. O principal suspeito do crime, que aconteceu no último dia 16 de agosto, é o ex-namorado da vítima, que não aceitava o término do namoro. Conforme informação da Polícia Civil, o caso aconteceu no bairro Céu Azul. A reportagem apurou que o suspeito, de 19 ...