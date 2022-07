Cidades Jovem de 18 anos é preso suspeito de seis assassinatos na grande Goiânia Investigações apontam que suspeito recebeu drogas como pagamento por um dos crimes

Um jovem, de 18 anos, foi preso neste sábado (2), pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), suspeito de envolvimento em seis assassinatos em Goiânia e Região Metropolitana. Segundo as investigações, Lucas Marques Pereira recebeu 03 Kg de maconha como pagamento por um dos crimes. De acordo com a DIH, no dia 29 de março, o suspeito invadiu uma ca...