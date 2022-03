Cidades Jovem de 18 anos com transtornos mentais sai do MS e é encontrada em Rio Verde Ela percorreu quase mil quilômetros e esperou a chegada da família por dez horas. Neste período, ela ficou acompanhada de uma policial. PRF tem serviço de ajuda na busca de desaparecidos

Uma jovem de 18 anos com transtornos psicológicos foi encontrada em Rio Verde um dia depois de ter saído de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, sem o conhecimento dos pais. Eles se assustaram quando receberam uma ligação da jovem, em que ela dizia que estava indo para o Maranhão. O ônibus em que ela viajava foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na cidade g...