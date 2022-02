Cidades Jovem de 18 anos morre após carro invadir portaria de prédio no Setor Bela Vista, em Goiânia Estudante estava saindo para passear com o cachorro quando foi atingido

Atualizada às 12h56. Um jovem de 18 anos morreu, na manhã desta terça-feira (8), após ser atingido por um carro que invadiu a portaria de um prédio na esquina das ruas T-13 com a S-5, no Setor Bela Vista, em Goiânia. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro. O trânsito na região chegou a ser interditado, mas liberado no início desta...