Jovem de 19 anos é preso suspeito de estuprar adolescente após festa de ano novo, em Itaguaru Suspeito seguiu a vítima depois que ela saiu de uma festa

Um jovem de 19 anos foi preso nesta segunda-feira (02), suspeito de estuprar uma adolescente após a festa de Ano Novo em Itaguaru, na região central de Goiás. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o suspeito e a vítima estavam na festa que acontecia no centro da cidade, quando ele abordou a adolescente para que ficassem juntos, mas a jovem recusou. O homem, entã...