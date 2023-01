Um casal de ciclistas foi atropelado em um acostamento por um caminhão na noite da última segunda-feira (2), em Iporá. O motorista do caminhão prestou os primeiros socorros e esperou pela ambulância no local. O rapaz de 19 anos não resistiu aos ferimentos e morreu numa Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A garota ainda está internada mas apresenta estado de saúde estável.

Em entrevista ao POPULAR, o delegado Bruno de Paula Ferreira conta que o motorista não apresentava sinais de embriaguez. A documentação do veículo e do condutor também estavam em dia. A polícia diz ainda que ouviu apenas o condutor do veículo, e que espera a sobrevivente sair do hospital para dar sequência nas investigações.

Até o momento de fechamento da matéria, a perícia ainda não tinha sido concluída.

