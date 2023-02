Um jovem de 19 anos foi transferido de Caldas Novas para Goiânia no início da tarde desta sexta-feira (17) após ter sofrido uma parada cardiorrespiratória em decorrência de um choque elétrico. O caso aconteceu em um canteiro de obras, no setor Parque das Brisas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao ser socorrido pela manhã, o homem estava com a pele fria e pálida, e após massagem cardíaca, uso de oxigênio e outros procedimentos, os sinais vitais do jovem foram restabelecidos.

Na sequência, ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas, no início da tarde, precisou ser transferido por meio da aeronave dos Bombeiros, para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Segundo informou a corporação, o avião pousou às 14h30 na Escolinha de Aviação, na GO-070, em Goiânia, e a vítima já foi levada para o Hugol.

Por não ter tido o nome divulgado pelo Corpo de Bombeiros, o POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde do jovem.

