Dois homens ficaram feridos após serem atingidos por fogos de artifício na virada do ano, na madrugada deste domingo (1º). Em um dos casos, um jovem de 19 anos teve alguns dedos da mão amputados. O acidente aconteceu no Jardim Guanabara.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o artefato teria estourado na mão esquerda do jovem. Ele foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). De acordo com informações divulgadas neste domingo (1º) pela unidade de saúde, o jovem identificado por Gabriel de Assunção Pereira passou por cirurgia na mão esquerda. Está internado na enfermaria com estado geral de saúde regular.

No outro caso, um homem de 26 anos, no setor Negrão de Lima, sofreu um corte no pé esquerdo. Ele foi encaminhado para o Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) Vila Nova.

A reportagem não conseguiu o nome da vítima do segundo caso. Por isso, não foi possível atualizar o estado de saúde.

