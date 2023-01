Uma jovem de 20 anos foi agredida nesta terça-feira (10) dentro de uma igreja, no Setor Mansões, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. De acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito, de 21 anos, é companheiro da vítima e filho dos pastores do templo religioso.

A corporação relata que recebeu uma denúncia anônima de que havia um homem “espancando” uma mulher dentro do templo. “Os pais do agressor são ministros da igreja e não impediram a violência. As equipes se deslocaram até o local, onde foi detido o agressor”, descreve a PC.

A jovem contou à polícia o motivo das agressões seriam ciúmes. “Por isso, o suspeito a agrediu fisicamente, além de tê-la xingado”, informa a PC. O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Aparecida de Goiânia.

Segundo a PC, o suspeito foi autuado por lesão corporal e injúria. “Os presentes no momento da agressão serão interrogados”, afirma. Além disso, informou que o caso corre em segredo de Justiça e que será investigado pela delegada Cybelle Tristão, que não atendeu nossa ligação.

