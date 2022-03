Cidades Jovem de 20 anos é morto após briga em clube de Mineiros A vítima tinha um mandado de prisão aberto por homicídio e era foragida da Justiça de São Paulo

Um homem de 20 anos morreu após ser atingido com um tiro no peito durante uma briga, em Mineiros, município a 425 quilômetros de Goiânia. O caso, que ocorreu no Clube Master, segue em investigação. De acordo com o delegado Thiago Martinho, a polícia está no processo de levantamento de evidências para confirmar a autoria do crime. “Precisamos de mais provas para...