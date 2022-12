Um jovem de 21 anos morreu na noite desta sexta-feira (23) após um grave acidente na BR-060, em Anápolis, a 59 km de Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), Pedro Aurélio Bispo Santos Vilassa chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Conforme o relato da polícia, Pedro estava viajando de Brasília à Goiânia como passageiro com o pai como motorista. “O condutor conta que, durante uma descida, foi fazer uma curva, momento que ele percebeu que, provavelmente, perdeu o freio do carro”, afirma.

Neste momento, o motorista alega que tentou firmar a direção do carro, mas que bateu o lado do passageiro contra um caminhão de pequeno porte, que estava estacionado no acostamento da BR-060. “O passageiro lesionou-se gravemente e foi socorrido”, relata a PM.

Pedro Aurélio foi levado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), em Anápolis, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. De acordo com a PM, o pai da vítima denuncia que o socorro demorou “muito tempo” para chegar.

Como o nome do pai de Pedro não foi divulgado, a reportagem não conseguiu localizá-lo para mais esclarecimentos. O POPULAR também tentou contato com a Polícia Civil (PC) para saber se o caso está sendo investigado, mas não obteve retorno.

