Cidades Jovem de 27 anos que dizia namorar com menina de 12 é preso por estupro de vulnerável, em Anápolis PM recebeu denúncia de moradores dizendo que um homem havia entrado na mata com uma menina, aparentemente menor de idade

Um homem de 27 anos foi preso por estupro na última sexta-feira (15), no Residencial Tangará, em Anápolis. Uma denúncia foi feita por moradores dizendo que viram um homem entrar na mata com uma menina, aparentemente menor de idade. A Polícia Militar de Goiás (PM-GO) foi até o local da ocorrência e encontrou o indivíduo com a adolescente, momento em que os doi...