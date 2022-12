Um jovem de 21 anos denunciou um motorista de aplicativo por agressão na madrugada deste domingo (27), no Parque Ipiranga, em Anápolis. O jovem, identificado como Isaac, e mais duas amigas solicitaram uma corrida pequena, mas no meio do trajeto foram forçados a descer do veículo. Uma das meninas teria passado mal dentro do carro na metade da viagem e, em seguida, o motorista brigou com os passageiros e os expulsou do veículo.

Em entrevista à TV Anhanguera, o pai da vítima, Claudio Romero, contou que o motorista de aplicativo seguiu o grupo por um tempo mesmo depois dos jovens já terem descido do veículo. Finalmente, quando Isaac pegou o telefone para pedir ajuda, o motorista desceu do veículo e agrediu o rapaz na cabeça com um bastão que guardava no carro.

No local, uma câmera de segurança pública flagrou o momento em que as vítimas, já na rua, eram perseguidas pelo veículo. Entretanto, a câmera de vigilância mudou de ângulo e não registrou a agressão em si. Quando a câmera volta para o local do crime, só registra Isaac sentado na calçada.

De acordo com o relato das vítimas, as agressões começaram quando uma das meninas passou mal e vomitou no veículo. Os passageiros disseram para o motorista realizar os procedimentos padrões da empresa para essas situações.

No entanto, a discussão começou a se intensificar e os jovens ofereceram 400 reais para realização da limpeza do veículo. Insatisfeito, o motorista expulsou os passageiros na chuva e acompanhou os jovens por um tempo.

Depois que Isaac pegou o telefone para pedir socorro, o motorista desceu e partiu para a agressão física.

Isaac foi levado ao hospital para tratar dos ferimentos e uma denúncia de agressão foi prestada na Polícia Civil.

Leia também:

- Jovem tem quase 90% do corpo queimado em acidente entre duas carretas na BR-153

- Homem é flagrado transportando tabletes de super maconha na divisa de Goiás com o Mato Grosso; vídeo