Elaine de Souza, de 21 anos, desapareceu no último domingo (15) após ser filmada caminhando por uma avenida e também às margens de um rio de Simolândia, na região Nordeste de Goiás. A irmã da desaparecida, Aline de Souza, de 22 anos, está desesperada e disse que a família faz as buscas por conta própria.

Elaine desapareceu por volta de 5h47 do domingo (15). A irmã dela contou que elas moram em Alvorada do Norte, a 1,8 km de Simolândia, cidades que são separadas apenas por uma ponte.

“Toda a família está desesperada atrás dela. Ela tem um neném, de 2 anos, que também está chorando e chamando pela mãe. Minha irmã nunca tinha feito isso antes, nunca tinha ficado tanto tempo fora de casa e muito menos sem dar notícias”, contou Aline.

Aline contou que ela e a mãe delas, Eliane de Souza, de 39 anos, procuraram uma delegacia em Alvorada do Norte e registraram o boletim de ocorrência do desaparecimento. No entanto, a jovem diz que ainda não teve informações se a Polícia Civil iniciou as buscas pela jovem.

O POPULAR tentou contato com a Polícia Civil de Alvorada do Norte, por ligações, por volta de 15h45 desta terça-feira (17), para saber se a corporação investiga o desaparecimento, e aguarda retorno desde a última atualização desta reportagem.

Como Elaine foi filmada caminhando em um local próximo a um rio, a família iniciou buscas por conta própria no local. “Nós conseguimos as imagens de câmera de segurança e estamos fazendo de tudo para encontrar a Elaine. Meus parentes estão descendo o rio procurando por ela. Estão usando canoas”, explicou a irmã.

Ainda segundo a irmã da desaparecida, a jovem passou por diversos problemas nos últimos anos e estava um pouco depressiva nas últimas semanas.