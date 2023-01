O motociclista Warley de Melo Adorno, que desapareceu ao ser levado pela água nesta segunda-feira (30), seguia para uma entrevista de emprego, conforme informou, sem se identificar, um amigo. O rapaz passava pela Avenida C-107, entre as ruas C-190 e C-187, no Jardim América, em Goiânia.

O amigo informou ao POPULAR que Warley estava muito feliz com a nova motocicleta, uma Honda CG 160 Titan, adquirida havia pouco tempo. “Ele conseguiu deixar a moto do jeito que ele queria”, disse. Solteiro, Warley não tem filhos, mas namora.

O amigo contou que Warley trabalha em uma empresa que presta serviços para a Saneago, mas que está de férias e busca um novo serviço. A entrevista de emprego seria realizada no bairro de Campinas. Morador de Aparecida de Goiânia, o rapaz foi aconselhado a não ir ao compromisso por causa da chuva forte que caiu em várias regiões da capital.

Amigos, uma ex-patroa de Warley e familiares acompanhavam, até o início da noite, os trabalhos do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) no Jardim América. Muito abalados, eles não falaram com a imprensa. A mãe do rapaz, inclusive, por volta das 20h, precisou de atendimento. Aos prantos, ela era amparada durante todo o tempo.

Os bombeiros foram acionados aproximadamente às 14h30, conforme o tenente-coronel Ciro Martins Silva, e chegaram ao local por volta das 15h. As buscas fora iniciadas de imediato nas margens do Córrego Cascavel. O trabalho envolveu equipes com varreduras a pé e pelo ar, por meio de drone. A equipe náutica da corporação também atuou, mas não foi possível percorrer o curso d’água com o bote. “No início do trabalho o córrego estava muito caudaloso e agora, à noite (após às 19h20), pela questão da iluminação, não é possível fazer este trabalho”, explicou o tenente-coronel.

Um vídeo feito por populares mostra o momento em que o rapaz se aproxima, para a motocicleta, mas em seguida tenta continuar transitando pela Avenida C-107. Ao se deslocar, ele cai e desaparece em meio à enxurrada. A motocicleta de Warley não foi levada pelas águas. Homens do Corpo de Bombeiros, com a ajuda de populares, conseguiram retirar o veículo do local, que ficou preso em um guarda-corpo. Existe um vão entre o solo e a estrutura metálica.

O guarda-corpo mede aproximadamente 1,5 metro de altura. Entre ele e o solo existe um vão de aproximadamente 50 centímetros.

O comprimento da estrutura metálica é de cerca de 20 metros. Ela separa o asfalto de um terreno que segue para o Córrego Cascavel. O terreno é pavimentado com concreto e pedaços de meio-fio. A abertura mede mais de 30 metros em direção ao curso d’água. Do lado direito há um muro e do outro o mato toma conta do local.

A uns 50 metros de onde Warley foi levado há outra estrutura do tipo. No entanto, esta é um pouco menor, mede cerca de 15 metros.

A motocicleta foi levada para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que fica a poucos metros do local do acidente.

Trabalhos

O tenente-coronel dos bombeiros informou para a reportagem que 20 bombeiros estavam envolvidos no trabalho. Eles fizeram monitoramento e verificação de nove estruturas como pontes e bueiros após o ponto onde Warley desapareceu. O curso d’água foi varrido até o encontro com a Avenida Castelo Branco.

Mesmo com os trabalhos, Warley não havia sido localizado até às 22h, horário de fechamento desta matéria. As buscas, exceto pela equipe náutica, seguiam ao longo da noite e, pelas 6 horas desta terça-feira (31), terão o reforço de outros bombeiros para a continuidade dos serviços, segundo tenente-coronel Ciro Martins Silva. “Eu estou fazendo um revezamento das equipes, algumas delas estavam desde cedo até agora, às 22h, mas nós vamos permanecer aqui com a busca terrestre a noite toda”, afirmou o militar.