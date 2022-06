Cidades Jovem diz que recebeu ameaça do ex após ele matar seu pai em farmácia de Goiânia Kennia contou que recebeu duas ligações do ex-namorado, antes e depois dele cometer o crime.

Kennia Ianca, filha da vítima João Rosário, disse que o ex-namorado fez ameaças por telefone após matar o pai dela na farmácia da família nesta segunda-feira (27). "Ele me ligou falando que matou meu pai e que estava indo atrás de mim", contou. A jovem explicou que logo no início da manhã desta segunda recebeu a primeira ligação do ex-namorado Felipe Gabriel Jardim...