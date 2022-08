Cidades Jovem em trabalho de parto tem o bebê dentro de viatura da PM, em Goiânia Segundo a Polícia Militar, viatura socorreu a jovem no ponto de ônibus passando muito mal

Uma jovem de 17 anos deu à luz dentro de uma viatura da Polícia Militar (PM) na noite de sexta-feira (12) às margens da GO-040, em Goiânia. De acordo com a polícia, Sayuri Alves estava com a mãe, Neusa Alves, em um ponto de ônibus, indo para a maternidade, quando passou mal e pediu socorro. O resgate foi feito pelos sargentos Rômulo e Martins, do 7º Batalhão da Pol...