A família da Danielly Wodson Batista do Santos, de 28 anos, busca informações dela após a jovem sair de casa dizendo que iria para casa de uma amiga. A mãe, Maria Inês Nascimento dos Santos, conta que a filha foi vista pela última vez no dia 20 de outubro, no Jardim América, em Goiânia.

“Ela disse que iria para casa de uma amiga, voltou depois de uma semana, pegou algumas roupas e uma bicicleta, se despediu e saiu de casa e, desde então, nunca mais tivemos informações sobre ela. Ela morava com a avó, que perguntou onde era a casa da amiga dela, mas ela não quis dizer” contou.

Segundo a mãe, Danielly é uma mulher trans, estudava e trabalhava. Entretanto, saiu de casa sem dar notícias e “nunca mais” entrou em contato com a família. “O pessoal do supermercado aqui da região disse que viu ela com um rapaz moreno, mas depois disso não tivemos mais informações”, afirmou.

Danielly morava com a avó, que está chorando dia e noite preocupada com a neta, relatou Maria Inês. “Eu estou trabalhando, mas minha mente não para. Fico muito preocupada com ela e estou sempre procurando”, disse. Ela revela que registrou o desaparecimento nesta segunda-feira (28) na Polícia Militar (PM).

“Ela antes disso estava estudando, estava trabalhando. Ela é uma mulher trans e tinha uma vida normal”, destacou a mãe. Por fim, Maria Inês pede que quem tiver informações sobre o paradeiro da Danielly, que entre em contato com a família por meio do telefone (62) 99403-4242.

