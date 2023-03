A trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, que foi internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) após cheirar pimenta, ainda não despertou. A jovem está na UTI da Santa Casa de Anápolis desde o dia 17 de fevereiro devido à reação alérgica severa depois de ter cheirado pimenta bode. De acordo com boletim médico desta sexta-feira (3), a jovem segue entubada, com baixo suporte no ventilador mecânico, sem sedação, mas sem despertar neurológico. Thais apresentou um episódio de febre nas últimas 24 horas, mas sua pressão arterial se mantém estável.

O POPULAR, que acompanha o caso, mostrou que a medicação para controle de pressão já havia sido suspensa, com melhora no quadro respiratório. Agora, a sedação da jovem também foi completamente suspensa.

Thaís tem duas filhas, uma de seis e outra de sete anos. A mãe da jovem, Adriana Medeiros, reza pelo reencontro da família: “São filhas lindas e maravilhosas. Se Deus quiser essas meninas vão fazer com que ela se levante”

Relembre o caso

O namorado de Thaís, Matheus Lopes de Oliveira, contou que a jovem almoçava na casa dele quando ela passou um pouco de pimenta no nariz e cheirou. "Ela estava com meus pais na cozinha e entraram em assunto de pimenta. Então ela passou a pimenta no nariz e cheirou, então a garganta dela começou a coçar e logo em seguida ela já foi perdendo as forças e a levamos para o hospital", compartilhou.

A trancista precisou ser reanimada no Hospital Evangélico Goiano (HEG), e depois foi encaminhada para a Santa Casa, onde continua internada.

